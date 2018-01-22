Вадим Епанчинцев - поражении от "Северстали": "Одним звеном такие матчи не выигрываются"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев признал, что его команда многое позволяла "Северстали" (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Наставник красно-белых отметил, что определенные выводы из поражения от череповчан будут сделаны.

– Одним звеном такие матчи не выигрываются. Остальные ребята должны были помочь первой тройке. Этого не произошло, - сказал Епанчинцев. - Вроде мы вернулись в игру, повели в счете, но снова была потеря концентрации. Немного не дотерпели при третьем голе, хотя почти выстояли. К сожалению, неправильно расположились. Согласен, что многое позволяли сопернику в атаке. Наши защитники где-то падали, позиционно ошиблись. Целостной команды у нас сегодня не было, а ведь в таких матчах должны проявлять себя все. Вынесем определенные выводы и будем делать все возможное и невозможное, чтобы выиграть последний матч перед олимпийской паузой у рижского "Динамо". (Михаил ЗИСЛИС)