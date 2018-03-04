Вадим Епанчинцев – о поражении 0:6: "Индивидуальные ошибки привели к пропущенным шайбам"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после разгромного поражения от ЦСКА (0:6) в первом матче серии плей-офф отметил, что первые два периода красно-белые играли по заданию, после чего игроки стали допускать индивидуальные ошибки.

– Тяжело что-то сказать однозначно после такого поражения, – сказал Епанчинцев. – Два периода мы играли так, как и хотели, были хорошие моменты. Индивидуальные ошибки привели к пропущенным шайбам. Сделаем выводы и будем готовиться к следующему матчу. Как объяснить ошибку Радила, отдавшего шайбу Григоренко при втором голе? Шло давление со стороны соперника. Лукаш хотел сыграть как можно лучше. Не получилось. У всех ошибки бывают, главное, чтобы они не повторялись. (Михаил ЗИСЛИС)