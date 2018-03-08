Вадим Епанчинцев: "Мне не в чем упрекнуть ребят"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражения от ЦСКА (0:1, 0-4) в 1/8 финала плей-офф КХЛ подчеркнул, что хотел бы продолжить работу с командой.

– Команду ЦСКА поздравляю с выходом в следующий раунд, – сказал Епанчинцев. – Физическое состояние сегодня было не лучшее, но были хорошие моменты, не хватило мастерства. По серии упрекнуть игроков не в чем. Ребята старались, бились, доставали из себя, что могли. Но какие-то нюансы в хоккее многое решают. Спасибо болельщикам за поддержку. Поздравляю с 8 марта женщин, и спасибо ребятам за сезон и работу.

– Закончился сезон для "Спартака". Есть ли желание продолжить работу с командой, как в целом сезон оцениваете?

– Руководство будет давать оценку сезону. Желание, конечно, есть. Время покажет.

– Счет в серии 11:1. У вас претензии к своим нападающим или ЦСКА не позволил больше забить?

– Можно и к своим предъявлять претензии, и соперники много не позволяли. Вратарь хорошо сыграл. Все в одно можно собрать. Упрекнуть ребят мне не в чем.

– По Калинину с Кольцовым что скажете? Они сегодня не играли. Это ротация?

– Самочувствие. У Калинина, похоже, вирус, температура, Кольцов не попал в состав. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)