Вадим Епанчинцев: "Костяк легионеров "Спартака", за исключением Гилроя, остался"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев заявил, что защитник красно-белых Мэтт Гилрой покинул команду. 32-летний американец провел 57 матчей в минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ и набрал 38 (7+31) очков. Всего в лиге на его счету 166 встреч и 86 (22+64) очков.

– Костяк легионеров, за исключением Гилроя, остался, – цитирует сайт "Спартака" Епанчинцева. – Сейчас занимаемся поиском еще одного легионера в защитную линию.

Напомним, что "Спартак" по итогам сезона занял 13-е место в турнирной таблице Западной конференции и не пробился в плей-офф.