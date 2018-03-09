Вадим Епанчинцев: "Конечно, хотелось бы продолжить работу со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев в интервью пресс-службе лиги заявил, что хотел бы продолжить работу с командой в следующем сезоне. Напомним, что по итогам регулярного чемпионата красно-белые заняли 7-е место в турнирной таблице Западной конференции и проиграли ЦСКА в первом раунде плей-офф со счетом 0-4.

– Вы отработали первый сезон в качестве главного тренера команды КХЛ. Что главное вынесли из него?

– Очень много всего, различные нюансы, в нескольких словах не скажешь. Главное – то, что все это поможет мне в дальнейшем. Поможет развиваться и расти в своей профессии.

– Если бы была возможность сейчас вернуться в межсезонье, что поменяли бы? Может быть, не стали бы подписывать с кем-то контракты, или как-то изменили бы тренировочный процесс?

– Считаю, что подготовились мы достойно. Игрокам нравилось то, что мы им предлагали. И подготовка, и система игры. Конечно, всегда есть, к чему стремиться. Что касается игроков… Перед каждым сезоном в подавляющем большинстве клубов идет большая ротация в зависимости от финансовых возможностей. "Спартак" тут не исключение. Конечно, на кого-то возлагали большие надежды, но они так и остались надеждами. Но это рабочий процесс – не более того. На личности я бы переходить не хотел.

– Уже состоялся разговор с руководством о вашем будущем?

– Повторюсь, диалог у нас идет постоянно. Конечно, хотелось бы продолжить работу.

– Когда ждать определенности по этому вопросу? В конце апреля?

– Мне тяжело ответить. Но, возможно, и пораньше.

– Если вы останетесь на посту главного тренера "Спартака", сильно ли изменится команда в следующем сезоне?

– Хотелось бы улучшить результат, но все опять же зависит от финансов. Будем искать игроков, которые смогут усилить команду, которые подходят нам по стилю. Но костяк у нас есть, на него будем полагаться.