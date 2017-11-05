Вадим Епанчинцев: "Игроки ложились под шайбы, ловили их на себя - за это им спасибо"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над московским "Динамо" (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен игрой и самоотдачей своих подопечных. Отметим, что красно-белые обыграли соперников во второй раз подряд.

– Матч понравился и по содержанию, и по накалу, – цитирует официальный сайт "Спартака" Епанчинцева. – Со стороны соперника, как и у нас, было много хороших моментов. Обидно, что "Динамо" сравняло счет за две минуты до конца основного времени – в третьем периоде соперник сыграл очень активно. В предыдущем матче со СКА было много эмоций, поэтому хорошо, что следующий матч нам предстоял именно с "Динамо" – особо настраиваться на игру нам было не нужно, тем более это игра последняя перед перерывом в чемпионате. Ребята все молодцы, старались. Буллиты – это продолжение игры, и мы в этой игре победили. Хотел бы поблагодарить ребят за самоотдачу: порой они лицом ложились под шайбы, ловили их на себя – за это им спасибо. Поздравляю наших болельщиков с победой.

– Травмированные на данный момент Комаров, Максвелл и Мирнов сыграют после паузы в чемпионате?

– Мы на это надеемся.

– Момент, когда Беспалову после серии отраженных бросков понадобилась помощь доктора команды, после чего он продолжил играть. Это вратарская хитрость или ему действительно было больно?

– Это нужно спросить у него.