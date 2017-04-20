Вадим Епанчинцев: "Готов встретиться и поговорить с каждым болельщиком "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев заявил, что с детства болеет за красно-белых и отметил, что не видит ничего необычного во встрече с болельщиками команды. По итогам минувшего сезона клуб занял 13-е место в турнирной таблице Западной конференции и не пробился в плей-офф.

– Конечно, готов ко встречам с болельщиками, тут ничего нового для меня нет, – цитирует "Р-Спорт" Епанчинцева. – При мне в "Спартаке" были только хорошие встречи, и они проходили в другом формате, это было чаепитие, все проходило в хорошем тоне. Я готов встретиться и поговорить с каждым болельщиком "Спартака", ничего необычного в этом нет. Мне бы хотелось верить, что у меня хороший контакт с болельщиками, взаимные симпатии.

У меня отец всю жизнь болел за "Спартак", и он с раннего детства приучил меня болеть за эту команду, и футбольную, и хоккейную. Я с детства всей душой болею за "Спартак", от этой команды в 15 лет я получил первое предложение. В душе я всегда был и остаюсь спартаковцам, многих лично знаю – футбольных и хоккейных легенд клуба.