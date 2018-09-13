Вадим Епанчинцев: "Динамо" обыграло "Спартак" за счет желания и самоотверженности"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев - о поражении от минского "Динамо" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Поздравляю Горди (Дуайера - прим. "СЭ") и его команду с победой. Сегодня "Динамо" смогло переиграть нас за счет желания, самоотверженности. Мы проиграли в нападении, отдали среднюю зону и ничего не смогли сделать в обороне. Единственное, можем занести себе в актив второй период: хватило хороших моментов, но реализация оставляет желать лучшего. В заключительной двадцатиминутке сражались до гола, но потом ничего не смогли сделать с напором соперника. Счет закономерен.

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