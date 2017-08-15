Вадим Епанчинцев: "Детские ошибки в обороне "Спартака" привели к поражению"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражении от ЦСКА (0:3) на Кубке мэра Москвы остался доволен самоотдачей своих игроков, несмотря на неудачный результат. Специалист отметил, что красно-белые могли вернуться в игру, но посетовал на реализацию моментов.

– Мы знали сильные стороны соперника, – сказал Епанчинцев. – Старались давать меньше свободы их игрокам. Я остался доволен самоотдачей и настроем. Видно, что горели глаза, тем более состав был не оптимальный. Было много ребят с фарм-клуба. Был момент при счете 0:1, мы могли вернуться в игру. К сожалению, реализация пока хромает. Мастерство в концовке, в завершении у соперника сыграло решающую роль. Детские ошибки в позиционной обороне привели к этому результату.

– Было много ошибок, но чем объяснить такие ляпы, как у Сорокина и Провольнева? Разве Сорокин не знает, что нельзя играть без шлема? Или Провольнев не знает, что нельзя давать пас вдоль синей линии в большинстве, когда его накрывают?

– Надеюсь, что знают. Это игра, они и состоит из этих ошибок. На собрании я об этом как раз и сказал. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)