Вадим Епанчинцев: "Будем разбираться, почему "Спартак" плохо начал матч против "Югры"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (4:3) отметил, что его команда создала очень много моментов. Специалист также добавил, что красно-белые будут разбираться, почему плохо начали встречу.

- То, что выстояли и победили, молодцы, переключились на второй и третий периоды, создавали очень много моментов, - цитирует ТАСС Епанчинцев. - Будем разбираться, почему плохо начали матч, результат где-то довлеет, нет права на ошибку, поэтому нужно успокоить ситуацию, забить первыми и доводить матч до логического завершения.