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04:35 | Хоккей — КХЛ

Вадим Епанчинцев: "Без голов "Спартаку" не выиграть"


Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после поражения от "Барыса" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ признался, что соперник переиграл москвичей во всех компонентах. По мнению 41-летнего специалиста, соперник был больше мотивирован и желал победить.

- К сожалению, плохое начало, соперник переиграл нас во всех компонентах и в зоне атаки, и в зоне обороны, - приводит официальный сайт "Барыса" слова Епанчинцева. - В первом периоде вратарь где-то подчистил, давал надежды, давал игру. К сожалению, несколько игроков у нас выпали, не вошли в игру, если мягко сказать. В третьем периоде пришлось переходить на игру в три звена. Владели инициативой, создавали моменты, но ни одного не реализовали, "ноль" голов, а без голов не выиграть. Реализация пока хромает на протяжении двух матчей. "Барыс" был больше мотивирован сегодня, больше желания победить.

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http://hcbarys.kz/news/item/evgenij-koreshkov-match-smotrelsya-igra-byla-zhivaya/

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