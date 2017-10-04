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00:34 | Хоккей — КХЛ

Вадим Епачинцев: "Спартак" вчистую провалил второй период матча с "Витязем"


Главный тренер "Спартака" Вадим Епачинцев отметил, что его команда провалила второй период матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (3:5). На первый перерыв клубы ушли при счете 1:0 в пользу красно-белых, но к концу второго периода подмосковная команда выигрывала со счетом 3:2.

- Первый период мы хорошо провели во всех отношениях - и по движению, и по созданным моментам, а вторые двадцать минут просто вчистую провалили, - цитирует "Р-Спорт" Епачинцева. - В третьем периоде у нас были подходы, были моменты хорошие, но "Витязь" поймал нас на контратаках и, в общем, победил заслуженно.

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https://rsport.ria.ru/hockey/20171003/1126687738.html

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