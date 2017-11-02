Вадим Епачинцев: "Спартак" не позволил СКА создать явных моментов в большинстве"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев после победы над СКА (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил атмосферу на арене в Санкт-Петербурге. Москвичи стали первыми, кто сумел обыграть армейцев в основное время. Таким образом, команда Олега Знарка прервала серию из матчей с набранными очками, которая насчитывала 29 матчей.

– Спасибо за атмосферу – сказал Епанчинцев. – Приятно играть при таких болельщиках. Спасибо команде, которая была единым целым во всех нюансах. Мы знали сильные стороны соперника. Здорово сыграли в меньшинстве, не позволили СКА создать явных моментов. (Сергей ЯРЕМЕНКО)