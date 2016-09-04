В "Тракторе" не ожидали вызова Бирнера в сборную Чехии на Кубок мира

Вице-президент "Трактора" по хоккейной деятельности Сергей Гомоляко заявил, что клуб не ожидал вызова чешского форварда Михала Бирнера в национальную команду для участия в Кубке мира. Турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

– Вызов Бирнера в сборную Чехии – неожиданность. "Трактору" будет сильно не хватать его в важных сентябрьских матчах, – цитирует клубная пресс-служба Гомоляко. – Это серьезная потеря для нашего состава. С другой стороны, играть за сборную своей страны – честь для любого хоккеиста. Тем более на таком турнире, как Кубок мира. От лица "Трактора" желаю Михалу удачи на Кубке мира, разумеется, только не в матче со сборной России, если Чехия встретится с нашей сборной в плей-офф.