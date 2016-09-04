17:27 | ХОККЕЙ — КХЛ

В "Тракторе" не ожидали вызова Бирнера в сборную Чехии на Кубок мира

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Вице-президент "Трактора" по хоккейной деятельности Сергей Гомоляко заявил, что клуб не ожидал вызова чешского форварда Михала Бирнера в национальную команду для участия в Кубке мира. Турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

– Вызов Бирнера в сборную Чехии – неожиданность. "Трактору" будет сильно не хватать его в важных сентябрьских матчах, – цитирует клубная пресс-служба Гомоляко. – Это серьезная потеря для нашего состава. С другой стороны, играть за сборную своей страны – честь для любого хоккеиста. Тем более на таком турнире, как Кубок мира. От лица "Трактора" желаю Михалу удачи на Кубке мира, разумеется, только не в матче со сборной России, если Чехия встретится с нашей сборной в плей-офф.

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=16423

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КОММЕНТАРИИ (1)
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John-Vorchun

Пока,только пиар игроку,на льду,ни о чем.

17:50

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