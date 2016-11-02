В Таллине проданы все билеты на матч рижского "Динамо" и "Магнитки"

Все билеты на матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским "Динамо" и магнитогорским "Металлургом", который состоится в Талине, проданы. Арена "Tondiraba Jaahall" вмещает 5800 зрителей, сообщает Delfi.lv.

"Динамо" не сможет провести несколько матчей в Риге. Два из них состоятся в Талине. Помимо "Магнитки", рижане сыграют с "Трактором". "Динамо" после 26 матчей занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. От идущего 13 "Медвешчака" рижан отделяет 14 очков.