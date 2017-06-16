В субботу игроки московского "Динамо" проведут пресс-конференцию

Завтра, 17 июня (суббота), в 13:00 в конференц-зале Ледовой арены ВТБ состоится большая пресс-конференция игроков московского "Динамо", посвященная сложившейся ситуации в клубе, информирует пресс-служба бело-голубых.

На пресс-конференции хоккеисты постараются объяснить сложившуюся ситуацию и ответить на вопросы журналисты.

По информации "СЭ", игроки "Динамо" отказываются подписывать новые контракты с клубом, так как новый хозяин не собирается выплачивать долги предыдущего руководства. Хоккеисты готовы устроить забастовку в случае невыполнения их требования в связи с невыплатой долгов по зарплате и премиальным.