В США объяснили, почему Кравцов не выкупил контракт у "Трактора"

Обозреватель издания New York Post Ларри Брукс прокомментировал подписание нового контракта "Трактора" с 18-летним нападающим Виталием Кравцовым. На драфте НХЛ-2018 он был выбран "Рейнджерс" в первом раунде под общим девятым номером.

"Сложилось так, что "Рейнджерс" и Кравцов готовы ждать друг друга еще год, – написал Брукс. – Виталий решил остаться в России, как только появилась вероятность возникновения конфликта с его последним годом контракта. По информации источников, КХЛ была готова подать жалобу, если бы Кравцов попробовал выкупить второй год своего контракта новичка с "Трактором". Разбирательство могло затянуться на несколько месяцев, в это время он бы не мог играть как в НХЛ, так и в КХЛ.

Кравцов и "Рейнджерс" хотели, чтобы он начал адаптироваться к жизни в США и манере игры в АХЛ, но он пошел на это, чтобы избежать судебных тяжб. После завершения нового сезона он станет свободен от контрактных обязательств в КХЛ.

В итоге, Кравцов не появится в тренировочном лагере "Рейнджерс" и не выступит на турнире новичков в Траверс-Сити. При этом, он остается кандидатом на попадание в молодежную сборную России".