В "Сочи" подтвердили, что Фантенберг может уехать в НХЛ

Гендиректор "Сочи" Сергей Воропаев подчеркнул, что защитник Оскар Фантенберг может продолжить карьеру в НХЛ. Ранее в СМИ появилась информация, что он может уехать в "Лос-Анжделес". В минувшем сезоне он набрал 23 (3+20) очка в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

- Слухи есть, но никакой конкретики быть не может, у него есть действующий контракт, - цитирует ТАСС Воропаева. - Мы на самом деле не знаем (о его уходе), но вероятность такая существует. Мы хотели бы его оставить, но переговоры достаточно сложно вести, потому что у него есть желание попасть в НХЛ, вроде бы есть предложения, но этого сейчас никто не скажет. Все будет известно уже после 30 апреля.