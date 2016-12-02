В "Словане" утверждают, что продолжат играть в КХЛ

Представители братиславского "Слована" на своем официальном сайте успокоили болельщиков по поводу дальнейшего существования команды. На данный момент у клуба нет проблем с финансированием.

"В связи с появлением в российской и словацкой прессе сообщений о финансовой ситуации в клубе "Слован" хотел бы успокоить своих болельщиков, спонсоров, партнеров и широкую спортивную общественность. Участие клуба в матчах сезона-2016/17 не находится под угрозой. Команда сыграет во всех матчах сезона. В четверг 1 декабря состоялась встреча главных акционеров клуба и представителей хоккеистов. Руководство "Слована" подтвердило, что в полной мере осознает свои обязательства перед игроками и прилагает все усилия для их исполнения. Часть этих обязательств будет исполнена в ближайшие дни, остальная часть – в ближайшие недели", – сообщается на сайте команды.

На данный момент "Слован" занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции с 42 набранными очками.