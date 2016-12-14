15:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

В следующем сезоне трансферный дедлайн КХЛ назначен на 27 декабря

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Временно исполняющий обязанности президента ЦСКА Игорь Есмантович подчеркнул, что в следующем сезоне срок дозаявки хоккеистов будет заканчиваться 27 декабря, передает корреспондент "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

Ранее сообщалось, что клубы на собрании директоров отказались перенести дедлайн этого сезона с 25 декабря на 15 января.

- В следующем сезоне дедлайн будет 27 декабря, - сказал Есмантович. - Также для молодых игроков будет введен запрет на отъезд молодых игроков за океан для посещения тренировочных лагерей.

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