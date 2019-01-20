В следующем сезоне КХЛ может провести два матча регулярного чемпионата в Париже

Континентальная хоккейная лига планирует в следующем сезоне сыграть две встречи регулярного чемпионата в Париже, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

– Планируется, что в ноябре в Париже пройдут в "Берси" две игры с участием "Автомобилиста" и Стефана Да Косты. Этот вопрос руководители КХЛ обсуждали с французской стороной в ходе Матча звезд лиги в Казани, - сообщил источник.

На Матче звезд КХЛ в Казани был президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф.

В текущем сезоне лига уже провела несколько выставочных матчей за рубежом. 26 и 28 октября 2018 года СКА и ЦСКА сыграли со "Слованом" в Вене, а, спустя ровно месяц, эти же клубы в Берне померялись силами с рижским "Динамо".