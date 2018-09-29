В следующем сезоне Бурдасов планирует подписать контракт в НХЛ

Нападающий "Салавата Юлаева"​ Антон Бурдасов в интервью "СЭ" рассказал о своих планах на следующий сезон. По его словам, он хочет попробовать себя за океаном.

– Собираетесь в Америку? – вопрос Бурдасову.

– Попробую. В следующем сезоне у меня заканчивается контракт, я сделаю попытку уехать за океан, кроме того, у меня статус неограниченно свободного агента, и я могу сам выбирать клуб и договариваться об условиях контракта.

– Вы же и не задрафтованы.

– Да с этим драфтом в свое время вообще ужасная история произошла. У меня было 18 собеседований, мной интересовались и ждали за океаном. Но агент никак не помог мне сделать американскую визу, я остался дома и не был выбран. Но с тех пор интерес из-за океана был.

– Что за клуб?

– Не скажу. Но я настроен очень серьезно. Если не получится уехать, то... Бывает такое. Я бы хотел играть за "Салават Юлаев" до конца карьеры, пока буду нужен. Тут я в своей тарелке. (Алексей Шевченко)