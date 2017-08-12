В Шереметьево потеряли багаж Энлунда

"Сибирь" в своем официальном Твиттере сообщила, что нападающий Йонас Энлунд сегодня присоединился к команде. Однако он может не принять участие в тренировках, так как в аэропорту Шереметьево потеряли его багаж.

Отмечается, что уже завтра вещи обещают доставить игроку. Напомним, что с 29-летним хоккеистом был заключен контракт на один сезон. Ранее он уже выступал за "Сибирь" – с 2010 по 2015 год он сыграл в 297 матчах и набрал 191 (82 +109) очко. В прошлом же сезоне он играл за ЦСКА и "Куньлунь", набрав 12 (8+4) очков в 33 играх.