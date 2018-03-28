13:21 | Хоккей — КХЛ

В сезоне-2020/21 КХЛ введет жесткий потолок зарплат

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Совет директоров КХЛ утвердил потолок зарплат на следующие три сезона. 

В сезоне-2018/19 потолок будет нежестким и составит 850 миллионов рублей. За его нарушение полагается штраф в 20 процентов.

В сезоне-2019/20 он будет уменьшен до 800 миллионов со штрафом в 30 процентов.

Начиная с сезона-2020/21 потолок будет жестким, в размере 900 миллионов, без исключения звезд.

При этом для стимулирования клубов к развитию молодых игроков КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков в возрасте 21 года и моложе.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Belousov

Был у нас уже жесткий потолок. Кто-то его как-то заметил? Вот то-то и оно что нет. До тех пор пока будут привилегированные клубы можно вводить хоть какие потолки. В СКА, ЦСКА, АК Барсе скажут что "у нас 200 млн. руб в год, а игроки у нас за идею играют"

15:09

foreverCSKAforever

Как раз к тому времени кроме ски всех исключат из КХЛ.

15:08

matvey2000

я вас умоляю... все эти декларации ничего не стоят... КХЛ свои решения тасуют ежегодно... вот что было год назад - http://www.sport-express.ru/hockey/khl/news/plan-khl-24-kluba-i-zhestkiy-potolok-zarplat-600-millionov-rubley-1260397/ почувствуйте разницу с вышенапечатанным...

15:02

Bechard

Антресоль под кубки закончится у отдельно взятой команды и тогда уууххх!

13:44

Гришка Курманов

Еще два года кубок чемпионата газокачки обеспечен отдельно взятой команде.

13:38

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