В сезоне-2020/21 КХЛ введет жесткий потолок зарплат

Совет директоров КХЛ утвердил потолок зарплат на следующие три сезона.

В сезоне-2018/19 потолок будет нежестким и составит 850 миллионов рублей. За его нарушение полагается штраф в 20 процентов.

В сезоне-2019/20 он будет уменьшен до 800 миллионов со штрафом в 30 процентов.

Начиная с сезона-2020/21 потолок будет жестким, в размере 900 миллионов, без исключения звезд.

При этом для стимулирования клубов к развитию молодых игроков КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков в возрасте 21 года и моложе.

Совет директоров КХЛ утвердил предельные размеры и состав потолка заработных плат клубов:

2018/2019 – 850 млн. руб. + 20% штрафа за превышение потолка

2019/2020 – 800 млн. руб. + 30% штрафа за превышение потолка

2020/2021 – 900 млн. руб. ("жесткий" потолок, без исключения звезд) – КХЛ (@khl) 28 марта 2018 г.

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