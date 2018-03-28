В сезоне-2020/21 КХЛ введет жесткий потолок зарплат

Совет директоров КХЛ утвердил потолок зарплат на следующие три сезона.
В сезоне-2018/19 потолок будет нежестким и составит 850 миллионов рублей. За его нарушение полагается штраф в 20 процентов.
В сезоне-2019/20 он будет уменьшен до 800 миллионов со штрафом в 30 процентов.
Начиная с сезона-2020/21 потолок будет жестким, в размере 900 миллионов, без исключения звезд.
При этом для стимулирования клубов к развитию молодых игроков КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков в возрасте 21 года и моложе.
Совет директоров КХЛ утвердил предельные размеры и состав потолка заработных плат клубов:– КХЛ (@khl) 28 марта 2018 г.
2018/2019 – 850 млн. руб. + 20% штрафа за превышение потолка
2019/2020 – 800 млн. руб. + 30% штрафа за превышение потолка
2020/2021 – 900 млн. руб. ("жесткий" потолок, без исключения звезд)
Belousov
Был у нас уже жесткий потолок. Кто-то его как-то заметил? Вот то-то и оно что нет. До тех пор пока будут привилегированные клубы можно вводить хоть какие потолки. В СКА, ЦСКА, АК Барсе скажут что "у нас 200 млн. руб в год, а игроки у нас за идею играют"
15:09
foreverCSKAforever
Как раз к тому времени кроме ски всех исключат из КХЛ.
15:08
matvey2000
я вас умоляю... все эти декларации ничего не стоят... КХЛ свои решения тасуют ежегодно... вот что было год назад - http://www.sport-express.ru/hockey/khl/news/plan-khl-24-kluba-i-zhestkiy-potolok-zarplat-600-millionov-rubley-1260397/ почувствуйте разницу с вышенапечатанным...
15:02
Bechard
Антресоль под кубки закончится у отдельно взятой команды и тогда уууххх!
13:44
Гришка Курманов
Еще два года кубок чемпионата газокачки обеспечен отдельно взятой команде.
13:38