В сети появилось изображение нового логотипа "Авангарда"

СМИ анонсировали, как будет выглядеть новый логотип "Авангарда".
В связи с трудностями при проведении ремонта "Арены Омск" домашним стадионом команды в сезоне-2018/19 станет "Арена Балашиха". Команда анонсировала изменение логотипа в связи с этим событием.
По данным издания Superomsk, символом клуба останется прежним - это ястреб, но голова птицы будет повернута в правую сторону. Данный бренд заменит литеру "А" - теперь она стилизованна под летящего ястреба.
Скоро... pic.twitter.com/RDtAUozndh– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 10 августа 2018 г.
Дополнительная информация
http://superomsk.ru/news/66506-stalo_izvestno_kakim_budet_novy_logotip_omskogo_av/
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