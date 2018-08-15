В сети появилось изображение нового логотипа "Авангарда"

СМИ анонсировали, как будет выглядеть новый логотип "Авангарда".

В связи с трудностями при проведении ремонта "Арены Омск" домашним стадионом команды в сезоне-2018/19 станет "Арена Балашиха". Команда анонсировала изменение логотипа в связи с этим событием.

По данным издания Superomsk, символом клуба останется прежним - это ястреб, но голова птицы будет повернута в правую сторону. Данный бренд заменит литеру "А" - теперь она стилизованна под летящего ястреба.