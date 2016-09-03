В сентябре и октябре "Куньлунь" проведет 11 матчей КХЛ в Шанхае

"Куньлунь" после первого домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором он 5 сентября сыграет с "Адмиралом" в Пекине, переедет в Шанхай и будет принимать соперников до конца октября на местной арене "Фэй Ян", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу китайского клуба. "Куньлунь" уже договорился о переезде в Шанхай после 5 сентября. На местной арене "Фэй Ян", вмещающей 5 тысяч зрителей, новичок КХЛ собирается провести 11 домашних матчей регулярного чемпионата – три в сентябре и восемь в октябре. После встречи с "Амуром" 27 октября "Куньлунь" вернется в пекинский LeSports Center, который является домашней ареной клуба.

В четверг в Хабаровске новичок КХЛ в своей первой игре в регулярном чемпионате обыграл "Амур" (2:1).