В "Салавате Юлаеве" будет ликвидирована должность генменеджера после отставки Вайсфельда

Глава республики Башкортостан Рустэм Хамитов заявил, что после отставки генерального менеджера Леонида Вайсфельда, в "Салавате Юлаеве" будет ликвидирована эта должность. Руководитель отметил, что такое решение планировалось уже давно, а сэкономленные деньги будут направлены на развитие молодежного спорта.

– Изучение проблемных вопросов, которые были, показали, что система управления достаточно сложная и затратная, – цитирует ТАСС Хамитова. – Клуб идет по пути увеличения прозрачности, снижения разного рода надстроек. И в этой части клубом принято решение о ликвидации должности генерального менеджера. Сегодня наступило удобное время для того, чтобы эту реорганизацию провести. А сэкономленные деньги будут направлены на развитие молодежного и детского спорта. В частности, чтобы у детско-юношеской спортивной школы клуба "Салават Юлаев" появились новые возможности и новые ресурсы для работы с детишками.

Тренерский состав квалифицированный, команда в целом достаточно прилично укомплектована. На сегодняшний день это уже трудоспособный коллектив, который может добиваться результатов.