19:12 | ХОККЕЙ — КХЛ

В пятерке лучших бомбардирских рекордов КХЛ теперь четыре результата Мозякина

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Набрав два очка в матче против "Авангарда", Сергей Мозякин в четвертый раз в карьере добрался до отметки 73 очка в регулярном чемпионате КХЛ. Форвард "Металлурга" вытеснил из пятерки лучших сезонных бомбардиров лиги Яна Марека, набравшего 72 очка, выступая за магнитогорский клуб в сезоне-2008/09. Помимо Мозякина более 72 баллов за результативность удавалось набрать только обладателю рекорда лиги Александру Радулову – 80 очков в сезоне-2010/11. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хоккеисты, набиравшие более 70 очков в КХЛ

Игрок

Клуб

Сезон

И

Г

П

О

Ср.

Александр РАДУЛОВ

Салават Юлаев

2010/11

54

20

60

80

1,48

Сергей МОЗЯКИН

Металлург Мг

2012/13

48

35

41

76

1,58

Сергей МОЗЯКИН

Атлант

2008/09

56

34

42

76

1,36

Сергей МОЗЯКИН

Металлург Мг

2016/17

52

37

36

73

1,40

Сергей МОЗЯКИН

Металлург Мг

2013/14

54

34

39

73

1,35

Ян МАРЕК

Металлург Мг

2008/09

53

35

37

72

1,36

Алексей МОРОЗОВ

Ак Барс

2008/09

49

32

39

71

1,45

Александр РАДУЛОВ

ЦСКА

2014/15

46

24

47

71

1,54
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Джин_SM(v3)

так и не пойму, как он до ворот соперника доезжает...

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