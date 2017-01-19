В пятерке лучших бомбардирских рекордов КХЛ теперь четыре результата Мозякина

Набрав два очка в матче против "Авангарда", Сергей Мозякин в четвертый раз в карьере добрался до отметки 73 очка в регулярном чемпионате КХЛ. Форвард "Металлурга" вытеснил из пятерки лучших сезонных бомбардиров лиги Яна Марека, набравшего 72 очка, выступая за магнитогорский клуб в сезоне-2008/09. Помимо Мозякина более 72 баллов за результативность удавалось набрать только обладателю рекорда лиги Александру Радулову – 80 очков в сезоне-2010/11. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хоккеисты, набиравшие более 70 очков в КХЛ