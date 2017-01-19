В пятерке лучших бомбардирских рекордов КХЛ теперь четыре результата Мозякина

Набрав два очка в матче против "Авангарда", Сергей Мозякин в четвертый раз в карьере добрался до отметки 73 очка в регулярном чемпионате КХЛ. Форвард "Металлурга" вытеснил из пятерки лучших сезонных бомбардиров лиги Яна Марека, набравшего 72 очка, выступая за магнитогорский клуб в сезоне-2008/09. Помимо Мозякина более 72 баллов за результативность удавалось набрать только обладателю рекорда лиги Александру Радулову – 80 очков в сезоне-2010/11. (Кирилл БУРДАКОВ)
Хоккеисты, набиравшие более 70 очков в КХЛ
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
И
|
Г
|
П
|
О
|
Ср.
|
Александр РАДУЛОВ
|
Салават Юлаев
|
2010/11
|
54
|
20
|
60
|
80
|
1,48
|
Сергей МОЗЯКИН
|
Металлург Мг
|
2012/13
|
48
|
35
|
41
|
76
|
1,58
|
Сергей МОЗЯКИН
|
Атлант
|
2008/09
|
56
|
34
|
42
|
76
|
1,36
|
Сергей МОЗЯКИН
|
Металлург Мг
|
2016/17
|
52
|
37
|
36
|
73
|
1,40
|
Сергей МОЗЯКИН
|
Металлург Мг
|
2013/14
|
54
|
34
|
39
|
73
|
1,35
|
Ян МАРЕК
|
Металлург Мг
|
2008/09
|
53
|
35
|
37
|
72
|
1,36
|
Алексей МОРОЗОВ
|
Ак Барс
|
2008/09
|
49
|
32
|
39
|
71
|
1,45
|
Александр РАДУЛОВ
|
ЦСКА
|
2014/15
|
46
|
24
|
47
|
71
|
1,54
Джин_SM(v3)
так и не пойму, как он до ворот соперника доезжает...
19:41