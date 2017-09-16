В прошлом сезоне за допинг были дисквалифицированы три игрока из КХЛ и два - из МХЛ

По итогам сезона-2016/17 дисквалификации за применение допинга получили три игрока из КХЛ а также два представителя МХЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР). В пятницу, 15 сентября, президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что из 400 проб, взятых совместно возглавляемой им организацией и ФХР, положительными оказались семь. По его словам, тестирование проводилось, в том числе, среди участников молодежных и женских соревнований.

Фазель отметил, что не видит причин для недопуска мужской и женской сборных России к выступлению на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

- ФХР, безусловно, знает об этих случаях положительных проб. О троих игроках ИИХФ уже заявляла: это случаи с Данисом Зариповым, Андреем Коневым и Дереком Смитом, - говорится в сообщении. - К двоим игрокам не была применена дисквалификация. Еще двое - это игроки МХЛ Александр Ермаков и Дмитрий Среднев.

Как отметили в пресс-службе ФХР, игроки из МХЛ не входили в число кандидатов в национальную команду, добавив, что "поводов для санкций к сборным командам России нет".