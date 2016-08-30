В Пекине состоялось представление команды "Красная Звезда Куньлунь"

В Пекине прошла презентация первого китайского клуба в КХЛ – "Красная Звезда Куньлунь". Клуб был представлен в присутствии игроков, тренеров и менеджмента, а также почетных гостей в здании парламента Китая.

– 25 июня 2016 года в присутствии лидеров двух наших стран – Китая и России – был подписан, не побоюсь этого слова, исторический документ между КХЛ и хоккейным клубом "Красная Звезда Куньлунь" о выступлении команды в чемпионате КХЛ начиная с сезона-2016/17, – цитирует ТАСС чрезвычайного и полномочного посла РФ в Китае Андрея Денисова. – И вот совсем скоро, 5 сентября, в Пекине состоится первая домашняя игра клуба в этом чемпионате. Команда "Куньлунь" примет у себя "Адмирал" из Владивостока. Впервые в истории китайского хоккея клуб примет участие в играх регулярной международной хоккейной лиги. До исторического матча всего одна неделя, остается пожелать спортсменам удачи, а болельщикам – зрелищной игры.