В офисе московского "Динамо" прошел обыск

В офисе московского "Динамо" следственная группа провела обыск, информирует официальный сайт клуба. Сотрудники МВД осуществили выемку бухгалтерской документации.
Данные следственные действия проводились в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО "Динамо" Сергея Федорова. В письме он указывает на то, что по имеющейся у него информации один из сотрудников базы занимался хищениями средств от аренды льда.
"Руководство "Динамо" предоставило все необходимые документы следственной группе и надеется на скорейшее разрешение возникших недоразумений", – говорится в сообщении.
Как также отмечается в сообщении бело-голубых, между хоккейным клубом "Динамо" и центральным советом ВФСО "Динамо" отношения сейчас достаточно напряженные и подобные письма на имя министра МВД от зампреда правления общества иначе как средством давления считать нельзя.
Дополнительная информация
http://www.dynamo.ru/news/170810-v_ofise_moskovskogo__dinamo__proshel_obyisk
shpasic
а что насчёт этого бедолажного общества скажет Степашин? или он только в чужих карманах считает?
10:58
Мнух
Уважаемые СЭ, обыск и выемка, два совершенно разных понятия! Уголовный процессуальный кодекс Вам в помощь!
10:52