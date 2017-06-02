В офисе московского "Динамо" прошел обыск

В офисе московского "Динамо" следственная группа провела обыск, информирует официальный сайт клуба. Сотрудники МВД осуществили выемку бухгалтерской документации.

Данные следственные действия проводились в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО "Динамо" Сергея Федорова. В письме он указывает на то, что по имеющейся у него информации один из сотрудников базы занимался хищениями средств от аренды льда.

"Руководство "Динамо" предоставило все необходимые документы следственной группе и надеется на скорейшее разрешение возникших недоразумений", – говорится в сообщении.

Как также отмечается в сообщении бело-голубых, между хоккейным клубом "Динамо" и центральным советом ВФСО "Динамо" отношения сейчас достаточно напряженные и подобные письма на имя министра МВД от зампреда правления общества иначе как средством давления считать нельзя.