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В Москве задержан бывший гендиректор "Адмирала"

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В Москве задержан бывший генеральный директор "Адмирала" Илья Митькин, который ранее был известен под фамилией Спокойнов, сообщает "Тайга. Инфо". Следственные действия проходят в Новосибирске, вскоре его собираются перевезти во Владивосток.

Напомним, что в июне 2015 года Илья Спокойнов занял пост генерального директора "Адмирала". В ноябре 2016 года политический консультант губернатора Приморья Илья Спокойнов (Митькин) приступил к работе в Государственной думе РФ, а также стал советником заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова. Отметим, что в декабре прошлого года была задержана супруга Митькина – Марина.

Сегодня стало известно, что один из владельцев "Адмирала" Камил Гаджиев уже неделю является генеральным директором клуба из Владивостока.

Дополнительная информация

http://tayga.info/132716

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