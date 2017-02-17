В Москве задержан бывший гендиректор "Адмирала"

В Москве задержан бывший генеральный директор "Адмирала" Илья Митькин, который ранее был известен под фамилией Спокойнов, сообщает "Тайга. Инфо". Следственные действия проходят в Новосибирске, вскоре его собираются перевезти во Владивосток.

Напомним, что в июне 2015 года Илья Спокойнов занял пост генерального директора "Адмирала". В ноябре 2016 года политический консультант губернатора Приморья Илья Спокойнов (Митькин) приступил к работе в Государственной думе РФ, а также стал советником заместителя председателя Госдумы Сергея Неверова. Отметим, что в декабре прошлого года была задержана супруга Митькина – Марина.

Сегодня стало известно, что один из владельцев "Адмирала" Камил Гаджиев уже неделю является генеральным директором клуба из Владивостока.