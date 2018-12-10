В Москве состоялось торжественное открытие памятника Анатолию Тарасову

На площадке перед Ледовым дворцом спорта ЦСКА в Москве состоялась торжественная церемония открытия памятника хоккейному тренеру Анатолию Тарасову. Сегодня исполнилось 100 лет со дня его рождения.

В церемонии приняла участие заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию и дочь знаменитого тренера Татьяна Тарасова.

Под руководством Тарасова ЦСКА 18 раз становился чемпионом СССР (1948-1950, 1955, 1956, 1958-1960, 1963-1966, 1968, 1970-1973, 1975), сборная страны девять раз подряд выигрывала чемпионат мира (1963-1971) и три раза - Олимпийские игры (1964, 1968, 1972).

Татьяна Тарасова: "Папа шел сквозь толпу, как ледокол. А люди вырывали у него волосы"