11:44 | ХОККЕЙ — КХЛ

В московском дерби букмекеры отдают предпочтение ЦСКА

31 января 2016 года. "Спартак" - ЦСКА - 2:4. Александр РАДУЛОВ забивает гол в ворота "Спартака". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
31 января 2016 года. "Спартак" - ЦСКА - 2:4. Александр РАДУЛОВ забивает гол в ворота "Спартака". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
0
0
0

23 января на МСА "Лужники" состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между "Спартаком" и ЦСКА. Начало встречи – в 19.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Спартак" – ЦСКА

Статус дерби и роль хозяев не сильно сказались на шансах красно-белых в этом матче. Коэффициенты компании Winline на игру "Спартак" – ЦСКА: 5,44 – 4,93 – 1,51.

Трансляция дерби "Спартак" – ЦСКА

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

Посмотреть встречу можно будет в прямом эфире канала "Матч ТВ". Начало – в 19.10 (мск).

"Спартак" – ЦСКА. Статистика

* В 2017 году "Спартак" провел восемь матчей, не набрав в них ни одного очка;

* ЦСКА ни разу не проигрывал "Спартаку" при Дмитрии Квартальном;

* Последняя победа красно-белых над армейцами датируется сентябрем 2013 года.

Прогнозы на матч "Спартак" – ЦСКА

Постоянный эксперт "СЭ" Александр ХАВАНОВ – о московском дерби: "Вот "Спартак" встречается с ЦСКА. За счет чего он будет выигрывать? За счет обороны, атаки, системной игры? Ответа я не получу и не найду сам. Это не значит, что победа невозможна. Но, кроме эмоций, аргументы для нее найти сложно".

Дополнительная информация

Турнирная таблица КХЛ

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ