В минском "Динамо" не понимают, что происходит с Пулккиненом

Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков не стал комментировать ситуацию с нападающим Теему Пулккиненом. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в московское "Динамо", но минчане затем это опровергли.

- Куда вы продадите Пулккинена?

- По Пулккинену ничего не хотел бы пока комментировать. Не понимаем, что происходит, пытаемся разобраться внутри. Когда будет какое-то понимание, мы обязательно прокомментируем. Мы хотим, чтобы он принес пользу клубу на хоккейной площадке, поэтому ждем его возвращения и надеемся, что он нам поможет.

- Пользу в виде голов или компенсации, которую за нее получите?

- Пользу своей игрой.

- Показатели "Динамо" ничуть не улучшились после смены тренера. Есть ли у вас вопросы Сидоренко?

- Пока происходит новое переформатирование. И у него есть время, чтобы проявить себя.

- Вас обрадовало, что белорусы теперь не считаются легионерами в КХЛ?

- Это хорошая, новая история для белорусского хоккея. Хорошо, если кто-то из белорусских хоккеистов будет востребован в топ-клубах КХЛ. Нам комплектоваться будет сложнее, но для белорусского хоккея это будет лучше.

- Вы собираетесь бороться за плей-офф?

- Мы продолжаем бороться за плей-офф, будем это делать до того момента, пока не поймем, что мы потеряли все шансы.

- Будут ли какие-то усиления в связи с этим?

- У нас произошли некоторые усиления, пока рассчитываем на эту команду.

- Вы довольны подписанием Терещенко?

- Алексей Терещенко является хорошим лидером в раздевалке, он поднимает скамейку. Он большой пример для молодого поколения, такой игрок необходим нашей команде на данный момент.

- На Терещенко претендовал "Сочи", но условием было прохождение углубленного медобследования. В итоге "Сочи" от него отказался.

- Я не знаю, что там было за обследование, но у нас с этим все было в порядке. Мы рады, что он с нами.