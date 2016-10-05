В "Медвешчаке" уверены, что дисквалификация с президента клуба будет снята

Директор по коммуникациям "Медвешчака" Ранко Вучинич выразил уверенность, что КХЛ снимет дисквалификацию с президента клуба Дамира Гояновича. Ранее КХЛ наложила штраф на Гояновича за то, что задолженность перед игроками составила 7,2 миллиона рублей.

– Мы уверены, что причины дисквалификации президента клуба будут устранены в ближайшее время, а сама дисквалификация – снята, – приводит слова Вучинича "Р-Спорт".

"Медвешчак" после 16 матчей набрал 20 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице КХЛ.