16:53 | ХОККЕЙ — КХЛ

В кратчайшие сроки "Медвешчаком" будет принято решение по погашению долгов

0
0
0

Директор по коммуникациям "Медвешчака" Ранко Вучинич сообщил, что решение по поводу погашения клубом задолженности по заработной плате перед игроками будет принято и подтверждено в кратчайшие сроки. Напомним, в сентябре на клуб был наложен запрет на трансферы по причине долга перед хоккеистами на сумму 7,2 миллиона рублей.

- Мы работаем над подготовкой и взаимным согласованием решения процесса вместе со всеми сторонами, - цитирует ТАСС Вучинича. - Ожидаем, что в кратчайшие сроки решение будет принято и подтверждено на всех уровнях. Мы ожидаем, что снятие дисквалификации произойдет скоро, когда все процессы с бывшими игроками будут решены согласно договору с лигой.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3683511

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ