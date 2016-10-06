В кратчайшие сроки "Медвешчаком" будет принято решение по погашению долгов

Директор по коммуникациям "Медвешчака" Ранко Вучинич сообщил, что решение по поводу погашения клубом задолженности по заработной плате перед игроками будет принято и подтверждено в кратчайшие сроки. Напомним, в сентябре на клуб был наложен запрет на трансферы по причине долга перед хоккеистами на сумму 7,2 миллиона рублей.

- Мы работаем над подготовкой и взаимным согласованием решения процесса вместе со всеми сторонами, - цитирует ТАСС Вучинича. - Ожидаем, что в кратчайшие сроки решение будет принято и подтверждено на всех уровнях. Мы ожидаем, что снятие дисквалификации произойдет скоро, когда все процессы с бывшими игроками будут решены согласно договору с лигой.