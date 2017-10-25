В КХЛ на 6,8 процента меньше легиоенеров, чем в НХЛ

Портал eliteprospects.com представил рейтинг, в котором представлено процентное соотношение легионеров к общему числу игроков в ведущих лигах мира. Первое место в списке занимает Британская элитная хоккейная лига (65,1 процента). Также в тройку входят Немецкая (46) и Австрийская (42,1) лиги.

КХЛ занимает в этом списке 13-е место из 26 лиг. Процент легионеров в Континентальной хоккейной лиге составляет 21,5 процента (игроки из России, Казахстана, Белоруссии, Латвии, Финляндии и Словакии для команд из этих стран не считаются легионерами. - Прим. "СЭ"). В НХЛ выступают на 6,8 процента больше иностранных игроков, чем в КХЛ (7 место, 28,3 процента).