18:15 | Хоккей — КХЛ

В КХЛ может появиться клуб из Узбекистана

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В 2018 или 2019 году в КХЛ может появиться клуб из Ташкента, утверждает "Р-Спорт". Ранее было объявлено, что по итогам сезона-2017/17 лигу покинут три клуба. Узбекская команда может войти в состав КХЛ либо в следующем сезоне, либо годом позже.

С конца января в столице Узбекистана ведется строительство ледового комплекса "Хумо Арена", рассчитанного на 12 тысяч зрителей в "хоккейном" варианте. Завершение строительства дворца намечено на осень 2018 года. Предметные переговоры между узбекистанской стороной и КХЛ начнутся, когда станет понятна точная дата сдачи "Хумо Арены" в эксплуатацию.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20171011/1127029320.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Якут Хан

Возьмите еще в этот колхоз таджиков и киргизов)))) а можно еще пуштунов с сирийцами)))

19:18

Slim Taller

Югру из нищего края закрыть,узбеков принять.

19:15

nikvp

Помню игры 1-ой союзной лиги СК им. Урицкого (Казань) - "Бинокор" (Ташкент).

18:59

dmitriy_u_o_71

югра переедет в ташкент

18:52

Serenky25

А что? Классная идея. Вы представляете сколько "даров природы" Узбекистана можно запихать в хоккейный баул? Я нет, но фантазия говорит что до пожизненного!

18:48

Millwall82

индеец_Джо, в моем посте, уважаемый Индеец, много сарказма и ничего большего.

18:41

rusfed 2.0

Друзья, это успех!

18:34

xantr

конечная этот колхоз можно закрывать прям щас

18:34

индеец_Джо

Millwall82-slipknot, вы уж лучше жуйте, чем писать такие комменты. В составах "Медвежчака" и "Куньлуня" своих практически нет. Аналогично будет и в Ташкенте. Было уже такое во времена "Бинокора" (ХК такой ташкентский времён СССР, неплохо обитавший в первой лиге).

18:33

STAVR017

Простите а из Республики Вануату когда ожидается появление клуба ?????

18:22

Millwall82

Класс, обучим хоккею еще и узбеков. Как обучили этому искусству китаез, хорватов.

18:21