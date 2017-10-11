В КХЛ может появиться клуб из Узбекистана

В 2018 или 2019 году в КХЛ может появиться клуб из Ташкента, утверждает "Р-Спорт". Ранее было объявлено, что по итогам сезона-2017/17 лигу покинут три клуба. Узбекская команда может войти в состав КХЛ либо в следующем сезоне, либо годом позже.

С конца января в столице Узбекистана ведется строительство ледового комплекса "Хумо Арена", рассчитанного на 12 тысяч зрителей в "хоккейном" варианте. Завершение строительства дворца намечено на осень 2018 года. Предметные переговоры между узбекистанской стороной и КХЛ начнутся, когда станет понятна точная дата сдачи "Хумо Арены" в эксплуатацию.