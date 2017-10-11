В КХЛ может появиться клуб из Узбекистана

В 2018 или 2019 году в КХЛ может появиться клуб из Ташкента, утверждает "Р-Спорт". Ранее было объявлено, что по итогам сезона-2017/17 лигу покинут три клуба. Узбекская команда может войти в состав КХЛ либо в следующем сезоне, либо годом позже.
С конца января в столице Узбекистана ведется строительство ледового комплекса "Хумо Арена", рассчитанного на 12 тысяч зрителей в "хоккейном" варианте. Завершение строительства дворца намечено на осень 2018 года. Предметные переговоры между узбекистанской стороной и КХЛ начнутся, когда станет понятна точная дата сдачи "Хумо Арены" в эксплуатацию.
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Якут Хан
Возьмите еще в этот колхоз таджиков и киргизов)))) а можно еще пуштунов с сирийцами)))
19:18
Slim Taller
Югру из нищего края закрыть,узбеков принять.
19:15
nikvp
Помню игры 1-ой союзной лиги СК им. Урицкого (Казань) - "Бинокор" (Ташкент).
18:59
dmitriy_u_o_71
югра переедет в ташкент
18:52
Serenky25
А что? Классная идея. Вы представляете сколько "даров природы" Узбекистана можно запихать в хоккейный баул? Я нет, но фантазия говорит что до пожизненного!
18:48
Millwall82
индеец_Джо, в моем посте, уважаемый Индеец, много сарказма и ничего большего.
18:41
rusfed 2.0
Друзья, это успех!
18:34
xantr
конечная этот колхоз можно закрывать прям щас
18:34
индеец_Джо
Millwall82-slipknot, вы уж лучше жуйте, чем писать такие комменты. В составах "Медвежчака" и "Куньлуня" своих практически нет. Аналогично будет и в Ташкенте. Было уже такое во времена "Бинокора" (ХК такой ташкентский времён СССР, неплохо обитавший в первой лиге).
18:33
STAVR017
Простите а из Республики Вануату когда ожидается появление клуба ?????
18:22
Millwall82
Класс, обучим хоккею еще и узбеков. Как обучили этому искусству китаез, хорватов.
18:21