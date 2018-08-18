В Казани обворовали квартиру экс-игрока "Ак Барса", под подозрением его бывшая жена

Квартиру экс-игрока "Ак Барса" Григория Панина обворовали в Казани, сообщает ProKazan.ru. В этом преступлении подозревают бывшую жену хоккеиста.

- В начале июня неизвестные проникли в квартиру хоккеиста, откуда похитили ювелирные изделия на сумму почти 2,5 миллиона рублей. На днях после проведенной проверки было возбуждено дело по статье "Кража", - сказал источник издания.

В совершении преступления подозревается бывшая жена хоккеиста 28-летняя Регина Панина. Сейчас идет расследование. Ранее она была признана виновной в ДТП со смертельным исходом. В 2009 году она за рулем автомобиля Porsche Carrera, на повороте трассы не справилась с управлением - и машина на полной скорости вылетела на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с "Ладой", в которой находились молодые супруги Сергей Зинин (28 лет) и Наталья Мухина (32 года), они погибли. Паниной назначили четыре года колонии-поселения с отсрочкой приговора на 14 лет в связи с рождением сына. Вскоре после этого супруги расстались.

В 2016 году Панин опубликовал в Инстаграме пост-предостережение. В нем говорится о том, что бывшая жена угрожает хоккеисту, при этом редко дает видеться с сыном Марком. Панин предостерег нового ухажера бывшей супруги, некого хоккеиста. По его утверждению, появление Регины в жизни этого спортсмена разрушило его семью.

В 2014 году хоккеист перешел из "Ак Барса" в ЦСКА, а в 2017 году он стал игроком "Салавата Юлаева".