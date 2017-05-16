В Казахстане может появиться второй клуб КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко выразил мнение, что в лиге в будущем может появиться еще один клуб из Казахстана. На данный момент в лиге выступает "Барыс" из Астаны.

- Вы знаете, что мы только что в Астане подписали соглашение о проведении Матча звезд. Прекрасная арена, замечательный город, отличная инфраструктура, - цитирует "Р-Спорт" Чернышенко. - Теоретически Казахстан может предоставить второй конкурентный клуб лиге.

У нас всегда имеются переговоры с определенными клубами из разных стран по вступлению в КХЛ. Когда информация будет формализована, мы ею поделимся. Допускаю, что в ближайшее время мы можем увидеть расширение лиги как на восток, так и на запад. Через сезон, через два.