В Казахстане готовы создать второй клуб для КХЛ

Президент Федерации хоккея Казахстана Аскар Мамин отметил, что организация готова создать второй клуб для КХЛ, если для этого появятся необходимые условия. Напомним, что на данный момент в лиге выступает "Барыс", который в этом сезоне имеет шансы не попасть в плей-офф.

– Понимаете, все зависит от количества качественных игроков, которые могли бы представлять Казахстан в КХЛ, в том числе по Алма-Ате, – цитирует "Р-Спорт" Мамина. – По "Барысу" мы видим, что высокого уровня игроков у нас не так много. Время придет, и, может, даже в какой-то краткосрочный период мы действительно увидим новый клуб из Казахстана в КХЛ. Но для этого должны быть не только инфраструктурные условия, но и выбор среди игроков для лиги.