20:15 12 января | Хоккей — КХЛ

В Казахстане готовы создать второй клуб для КХЛ

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Президент Федерации хоккея Казахстана Аскар Мамин отметил, что организация готова создать второй клуб для КХЛ, если для этого появятся необходимые условия. Напомним, что на данный момент в лиге выступает "Барыс", который в этом сезоне имеет шансы не попасть в плей-офф.

– Понимаете, все зависит от количества качественных игроков, которые могли бы представлять Казахстан в КХЛ, в том числе по Алма-Ате, – цитирует "Р-Спорт" Мамина. – По "Барысу" мы видим, что высокого уровня игроков у нас не так много. Время придет, и, может, даже в какой-то краткосрочный период мы действительно увидим новый клуб из Казахстана в КХЛ. Но для этого должны быть не только инфраструктурные условия, но и выбор среди игроков для лиги.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180112/1131066162.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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azmiser

И один клуб от Казахстана слишком много, а тут еще и второй просунуть хотят. КХЛ должна расширяться за счёт лучших команд Швеции, Финляндии, Германии, Чехии, Словакии, Швейцарии, то есть тех, где хоккей действительно популярный вид спорта...

21:10 12 января

джо

Пусть сперва наведет порядок в Барысе,балабол, или хотя бы отчитается за потраченные средства

20:37 12 января