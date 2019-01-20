В финале Матча звезд КХЛ сыграют дивизионы Чернышева и Боброва

Сборная дивизиона Боброва вышла в финал Матча звезд КХЛ. В полуфинальном матче команда обыграла дивизион Тарасова со счетом 4:3.

Ранее первым финалистом стала сборная дивизиона Чернышева, которая взяла верх над дивизионом Харламова со счетом 5:3.

Матч звезд КХЛ

1/2 финала

Дивизион Тарасова - Дивизион Боброва - 3:4 (1:4, 2:0)

Голы: Гусев - 1 (Майоне), 0:19 - 0:1. Шипачев - 1 (Кагарлицкий), 4:53 - 0:2. Барабанов - 1 (Гавриков, Гусев), 6:48 - 0:3. Марченко - 1 (Кагарлицкий), 7:40 - 0:4. Ржепик - 1 (О`Делл, Робинсон), 9:37 - 1:4. Хенкель - 1, 11:15 - 2:4. Васильев - 1, 11:38 - 3:4.

Вратари: Барулин (18:38) - Хелльберг (Гудачек, 10:00).

Броски: 16 (5+11) - 20 (13+7).

Судьи: Раводин, Щенев.

20 января. Казань. "Татнефть-Арена".