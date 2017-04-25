В ФХР уверены, что чемпионат России и дальше будет проводиться в рамках КХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил уверенность, что организация подпишет новый договор с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) о проведении в ее рамках чемпионата страны.

Соглашение, заключенное в июле 2014 года, истекает в нынешнем году. По его условиям, чемпионат КХЛ имеет статус чемпионата страны, победитель определяется по итогам плей-офф.

- Мы будем вести переговоры. Уверен, что договоримся, - приводит ТАСС слова Третьяка. - У нас хорошие отношения с КХЛ, не думаю, что возникнут проблемы. Диалог на эту тему уже идет. Мы на правильном пути.