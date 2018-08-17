В Екатеринбурге при участии Лося установили таймер, отсчитывающий дни до первого матча "Автомобилиста" в новом сезоне

Сегодня, 17 августа, в Екатеринбурге на перекрестке улиц Попова и Вайнера был установлен таймер, отсчитывающий дни до первой игры "Автомобилиста" в предстоящем сезоне КХЛ. В мероприятии принял участие талисман клуба - Лось Автик.
Как сообщает пресс-служба "Автомобилиста", затем часы перевезут к КРК "Уралец", там табло на шайбе будет напоминать болельщикам о датах ближайших домашних матчей.
В своей стартовой игре КХЛ "Автомобилист" дома 2 сентября сыграет с рижским "Динамо".
Сегодня на перекрестке улиц Попова и Вайнера был установлен таймер обратного отсчета в виде хоккейной шайбы.– ХК "Автомобилист" (@IHCAvtomobilist) 17 августа 2018 г.
⏰Полутораметровая конструкция отсчитывает дни до первого матча “Автомобилиста” в новом сезоне. pic.twitter.com/s57rM83NFJ
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