В допинг-пробе Зарипова обнаружены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид

По информации "СЭ", в допинг-пробах A и B нападающего "Ак Барса" Даниса Зарипова были обнаружены два препарата - псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Ранее КХЛ сообщила, что вещества относятся к классам S6.b – стимуляторы и S5 – диуретики и маскирующие агенты.

Псевдоэфедрин, среди прочего, снижает потребность во сне и повышает концентрацию внимания, а гидрохлортиазид помогает маскировать применение допинга.

Напомним, во вторник стало известно, что ИИХФ дисквалифицировала бывшего форварда магнитогорского "Металлурга" на два года. Отстранение будет действовать до 22 мая 2019 года. По нашей информации, пробы были взяты 29 января 2017 года после матча ЦСКА - "Магнитка", в которой команда Зарипова проиграла в овертайме, а сам нападающий не отметился результативными действиями, заработва 2 минуты штрафа. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Конец великой карьеры? Зарипов получил два года за допинг