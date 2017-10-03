В "Динамо" рассказали об уголовных делах в отношении Сафронова

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский в интервью "СЭ" рассказал о ситуации в хоккейном клубе, отметив, что деньги туда уходили как в черную дыру.

– История со сменой юридического лица и руководства, а также появлением долгов нанесла серьезный удар по имиджу хоккейного "Динамо"?

– Конечно, ведь мало кого интересуют юридические тонкости с разными юридическими лицами и их обязательствами. "Динамо" в глазах общественности никуда не делось. Я могу сказать про себя. Пока сам не пришел в общество, то не знал и не понимал, почему Центральному совету "Динамо" не принадлежит, допустим, барнаульское "Динамо". К сожалению, объяснить во всех деталях простому народу ситуацию, имевшую место с хоккейным клубом, очень сложно. При прошлом руководстве в совет директоров хоккейного клуба не входил и не мог войти ни один представитель ЦС "Динамо". Так хитро был составлен устав. Ты как учредитель не просто не мог войти в СД, но даже не имел возможности запрашивать информацию о том, что происходит в клубе. Ни одной бумажки нельзя было оттуда получить. Тогда как вокруг все, например, руководители других клубов, только и говорят о долгах. Основная масса денег, выделяемых всему "Динамо", как в черную дыру уходило в хоккейный клуб. В итоге все в долгах, а генеральный менеджер получает два миллиона долларов в год. Это больше, чем первый заместитель гендиректора "Норникеля"!

– Перед игроками и персоналом остались задолженности за два с половиной месяца, куда делись эти деньги?

– АНО "Динамо" было закрытой структурой, поэтому сказать сейчас что-то определенное сложно. Центральному Совету оно даже не платило за базу в Новогорске. Зато лед сдавался в аренду сторонним организациям, а деньги клались в свой карман. Федоров подал заявление в правоохранительные органы, в отношении Сафронова заведено два уголовных дела.