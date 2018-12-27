В Челябинске открыли памятную доску тренеру Валерию Белоусову

В Челябинске открыли памятную доску бывшему главного тренеру "Трактора" Валерию Белоусову, сообщает ТАСС.

В сезоне-2012/13 Белоусов привел "Трактор" к наивысшему достижению – финалу Кубка Гагарина. Белоусов скончался в 2015 году в возрасте 66 лет.

– Сегодня состоялась церемония торжественного открытия памятной доски Валерию Белоусову, приуроченная к 70-летию со дня его рождения. Доска установлена на деньги и по инициативе депутатов Челябинской городской думы на стене дома, в котором жил тренер. Во время церемонии открытия вдова Белоусова Нина Григорьевна поблагодарила всех, кто не забывает и чтит его память, – приводит слова пресс-службы Челябинской городской думы ТАСС.

В качестве хоккеиста Белоусов выступал за команды "Кедр", "Спутник", "Трактор", "Одзи Иглз", челябинский "Металлург" и магнитогорский "Металлург"​. За сборную СССР провел 8 игр, забил 1 гол. Участник розыгрыша Кубка Канады 1976 года. Завоевал с "Трактором" бронзовые медали чемпионата СССР-1977 и до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории команды.