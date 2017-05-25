В Белоруссии предложили сократить количество легионеров в минском "Динамо"

Председатель Федерации хоккея Белоруссии Семен Шапиро на совещании у президента страны Александра Лукашенко по вопросам развития хоккея в стране предложил сократить количество легионеров в минском "Динамо". Отмечается, что это позволит клубу сэкономить порядка 3 миллионов долларов.

– Актуальным является вопрос лимита на легионеров в "Динамо", – цитирует БЕЛТА Шапиро. – Предлагаю в следующем сезоне сохранить количество легионеров до четырех человек. Эта позиция выверена и Федерацией хоккея, и обсуждали мы ее с участниками совещания. Далее – снижать эту планку при условии, что белорусские хоккеисты будут готовы на равных конкурировать с соперниками по лиге, а команда показывать достойный уровню государственной поддержки результат.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата минувшего сезона "Динамо" заняло пятое место в таблице Западной конференции и проиграло "Локомотиву" со счетом 1-4 в серии в первом раунде Кубка Гагарина.