В Белоруссии предложили сократить количество легионеров в минском "Динамо"

Председатель Федерации хоккея Белоруссии Семен Шапиро на совещании у президента страны Александра Лукашенко по вопросам развития хоккея в стране предложил сократить количество легионеров в минском "Динамо". Отмечается, что это позволит клубу сэкономить порядка 3 миллионов долларов.
– Актуальным является вопрос лимита на легионеров в "Динамо", – цитирует БЕЛТА Шапиро. – Предлагаю в следующем сезоне сохранить количество легионеров до четырех человек. Эта позиция выверена и Федерацией хоккея, и обсуждали мы ее с участниками совещания. Далее – снижать эту планку при условии, что белорусские хоккеисты будут готовы на равных конкурировать с соперниками по лиге, а команда показывать достойный уровню государственной поддержки результат.
Напомним, что по итогам регулярного чемпионата минувшего сезона "Динамо" заняло пятое место в таблице Западной конференции и проиграло "Локомотиву" со счетом 1-4 в серии в первом раунде Кубка Гагарина.
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http://www.belta.by/sport/view/shapiro-predlagaet-sohranit-legionerov-v-minskom-dinamo-no-so-vremenem-umenshat-ih-chislo-249266-2017/