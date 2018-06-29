В Белоруссии хотят сделать минское "Динамо" базовым клубом сборной

Генеральный директор минского "Динамо" Анатолий Курилец сообщил о переговорах с Федерацией хоккея Белоруссии. В клубе рассматривают проект совмещения коммерческого проекта и базового клуба сборной Белоруссии.

– Минское "Динамо" может быть и коммерческим проектом, и базовым клубом для сборной, – цитирует by.tribuna.com Курилеца. – Ничего трудного, тяжtлого и невозможного в этом нет. Думаю, в ближайшее время сядем, обсудим все моменты.

Если бы сейчас знали ещt имя главного тренера. Потому что некоторых хоккеистов подписывали бы с учtтом мнения руководителя национальной команды. Сейчас 10 вакантных мест. Скорее всего, 29 июня подпишем троих хоккеистов. В начале июля трех иностранцев подпишем.

Напомним, на чемпионате мира-2018 в Дании белорусы потерпели семь поражений в группе и вылетели из элиты мирового хоккея.